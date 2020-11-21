Коронавірус стрімко поширюється в Україні та світі. Найголовніші новини про коронавірус — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Коронавірус в Україні

Станом на 21 листопада в Україні зафіксовано 14 580 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом (з них 610 дітей та 590 медпрацівників).

В період з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 годин 00 хвилин понеділка на території України 30 листопада 2020 року забороняється:

робота барів, ресторанів, кафе, окрім замовлень на винос;

торгових центрів;

інших розважальних закладів, зокрема спортзалів, кінотеатрів та комп’ютерних клубів.

Працювати можуть лише магазини з їжею, заклади харчування із замовленнями на винос, аптеки, ветеринарні центри та банки.

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Також сьогодні набув чинності закон, згідно з яким у громадському місці українців без маски штрафуватимуть від 170 до 255 грн.

Читайте: Що таке громадське місце, де потрібно носити маски – пояснення Мінрегіону

Коронавірус у світі

Росія повідомила про новий антирекорд, заявивши про 24 822 нових випадки зараження за останню добу.

Польща також зафіксувала один із найвищих антирекордів – за минулу добу виявили 24 213 нові випадки інфікування Covid-19. Всього у світі зафіксували 182 328 нових інфікованих.

Греція ввела локдаун до кінця листопада. Виходити з дому можна лише з поважних причин: поїздка на роботу, відвідування лікарні або магазину. Перед виходом з дому потрібно повідомити владу, відправивши повідомлення.

У Франції до 1 грудня всі розважальні заклади закриті, масові заходи скасовано. Закритим організаціям Макрон пообіцяв підтримку у вигляді €10 тис. на місяць. Також заборонили доставляння їжі, купівлю алкоголю вночі та продаж страв на виніс.

Детальну статистику коронавірусу в світі можна знайти у матеріалі Фактів ICTV.