В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з Covid-19 заповнені більш ніж на 70% вже у двох областях. В середньому по країні заповнені 52% таких ліжок.

Найбільш завантаженими є лікарні у Полтавській (73,9%) та Черкаській (70,2%) областях. У Києві зайняті 54,3% ліжок.

Міністр охорони здоров’я Максима Степанов під час брифінгу також додав, що в країні нараховується 25 493 ліжко-місця з підведеним киснем, вільних – 11 815.

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Всього в Україні введено вже 53 445 лікарняне ліжко для хворих на коронавірус.

Ситуація із заповненістю ліжко-місць різниться за регіонами. МОЗ оперативно вирішує проблеми із забезпеченням киснем медичних закладів.

Також в країні зростає показник захворюваності Covid-19. Станом на 21 листопада показник становить 424,7 за норми 40.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 21 листопада в Україні офіційно підтвердили 612 665 випадків інфікування коронавірусом. За минулу добу виявили ще 14 580 хворих.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 342), м. Київ (1 213), Сумській (961), Київській (953) та Запорізькій (810) областях.