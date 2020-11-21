Україна має бути звільненою від російської окупації – повірена у справах США

Україна має бути незалежною та вільною від будь-яких втручань чи агресій Російської Федерації.
Сполучені Штати Америки підтримують українців та їхні сподівання на багату Україну, які вони відстоювали на Євромайдані.
Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, передає посольство Сполучених Штатів Америки.
— Сім років тому українці зібралися на площі з вимогами до свого уряду продовжити євроатлантичну інтеграцію України. Дії громадян вивели Україну на шлях реформ, — сказала тимчасова повірена у справах США.
Читайте: День гідності та свободи: чи не втратила Україна дух Майдану
Вона додала, що зміцнення інститутів боротьби з корупцією та її представниками, які підкуповують суддів та народних депутатів, погрожують працівникам преси та суспільству є найважливішим зусиллям України.
— Поглиблення партнерських відносин з НАТО і ЄС, залучення громадянського суспільства було б неможливим без Євромайдану, — сказала Крістіна Квін.
День Гідності та Свободи
21 листопада українці святкують День Гідності та Свободи. Його відзначають в пам’ять Помаранчевої революції та Революції Гідності, які відбувалися на Майдані Незалежності у Києві.
Телеканал ICTV ще в березні 2014 року випустив фільм Революція гідності – про три місяці Евромайдану. Він про те, як сприйняли події в Україні відомі люди, не пов’язані з політикою.
Фото: Dreamstime