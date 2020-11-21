Україна має бути звільненою від російської окупації – повірена у справах США

Україна має бути незалежною та вільною від будь-яких втручань чи агресій Російської Федерації.

Сполучені Штати Америки підтримують українців та їхні сподівання на багату Україну, які вони відстоювали на Євромайдані.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, передає посольство Сполучених Штатів Америки.

— Сім років тому українці зібралися на площі з вимогами до свого уряду продовжити євроатлантичну інтеграцію України. Дії громадян вивели Україну на шлях реформ, — сказала тимчасова повірена у справах США.

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Вона додала, що зміцнення інститутів боротьби з корупцією та її представниками, які підкуповують суддів та народних депутатів, погрожують працівникам преси та суспільству є найважливішим зусиллям України.

— Поглиблення партнерських відносин з НАТО і ЄС, залучення громадянського суспільства було б неможливим без Євромайдану, — сказала Крістіна Квін.

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День Гідності та Свободи

21 листопада українці святкують День Гідності та Свободи. Його відзначають в пам’ять Помаранчевої революції та Революції Гідності, які відбувалися на Майдані Незалежності у Києві.

Телеканал ICTV ще в березні 2014 року випустив фільм Революція гідності – про три місяці Евромайдану. Він про те, як сприйняли події в Україні відомі люди, не пов’язані з політикою.

Фото: Dreamstime