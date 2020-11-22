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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Беруть участь у розіграші iPhone 12: у Слов’янську фотографуються біля скриньок для бюлетенів

У Слов’янську Донецької області виборці фотографуються біля скриньок з бюлетенями, беручи участь у розіграші iPhone 12.

За правилами конкурсу, який проводить місцева громадська організація, мешканцям потрібно взяти участь у голосуванні, зробити селфі біля скриньок і викласти їх на своїх сторінках у соцмережах з хештегом #Славянсквыбирает.

Організатори в оголошенні уточнили, що фото потрібно робити без бюлетеня.

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  • Вибори у Словянську: виборці роблять фото біля скриньок для голосування
  • Вибори у Словянську: виборці роблять фото біля скриньок для голосування
  • Вибори у Словянську: виборці роблять фото біля скриньок для голосування
  • Вибори у Словянську: виборці роблять фото біля скриньок для голосування
  • Вибори у Словянську: виборці роблять фото біля скриньок для голосування
  • Вибори у Словянську: виборці роблять фото біля скриньок для голосування
Беруть участь у розіграші iPhone 12: у Слов’янську фотографуються біля скриньок для бюлетенів / 3 фотографии

Розіграш, головний приз якого iPhone 12, відбудеться 23 листопада. За рішенням організаторів, у конкурсі беруть участь мешканці міста віком від 18 до 45 років. Вікові обмеження пояснюють необхідністю підняття активності участі у виборах саме категорії молоді.

22 листопада в Україні відбувається другий тур місцевих виборів. В 11 містах жителі обирають мерів. Список міст і хто балотується – можна прочитати у нашому матеріалі.

Фото: Опора

Джерело: ОПОРА

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