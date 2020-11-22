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Факти / Україна
Віталій Плахта |

Біля одеського ринку 7-й кілометр люди перекрили трасу і погрожують голодуванням

Біля одеського промтоварного ринку 7-й кілометр у неділю, 22 листопада, люди перекрили проїжджу частину на знак протесту проти карантину вихідного дня.

Працівники найбільшого оптово-роздрібного промтоварного ринку в Європі вимагали дозволити їм працювати, бо контейнери-магазини на ринку стоять під відкритим небом.

Протестувальники погрожували оголосити голодування, якщо до них не приїдуть представники влади міста та області.

Біля одеського ринку 7-й кілометр люди перекрили трасу і погрожують голодуванням

На ринку і біля нього правопорядок охороняють працівники поліції.

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Скільки людей відвідує ринок 7-й кілометр

На ринку, що розташований в смт Авангард під Одесою, працюють близько 60 тис. осіб, зокрема у магазинах, павільйонах, контейнерах та у приміщеннях складів.

Ринок відвідують близько 200 тис. осіб на день.

Карантин вихідного дня

Уряд запровадив карантин вихідного дня до 30 листопада 2020 року.

Згідно з новими правилами, у вихідні дні заборонена торговельна діяльність, виключаючи в магазинах, 60% торгової площі яких призначені для торгівлі продуктами харчування, паливом, ліками, ветпрепаратами і кормами.

Джерело: Одеса медіа

Фото: Одеса медіа

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