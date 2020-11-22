На 7,5% виборчих дільниць в 11 містах України, де 22 листопада відбувається другий тур виборів мерів, зафіксовано фотографування виборцями своїх бюлетенів.

За даними громадської мережі Опора, це головне порушення під час голосування з 12.00 до 16.00.

На другому місці – демонстрування виборцями заповнених бюлетенів (1,67%) і на третьому – видача бюлетня без паспорта (0,83%).

Читайте: Другий тур місцевих виборів 2020 проходить без серйозних порушень – ЦВК

Другий тур місцевих виборів 2020

22 листопада в 11 українських містах проходить другий тур місцевих виборів.

Станом на 16.00 явка виборців попередньо становить 22,5% (похибка 1%).

Результати голосування з виборів депутатів місцевих рад та міського голови повинні бути встановлені не пізніше ніж на п’ятий день з дня повторного голосування, тобто до 27 листопада 2020р включно.