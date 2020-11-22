Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

У Києві станом на 22 листопада зафіксували 1 199 нових випадків коронавірусу, всього захворіло 59 006 осіб.
За період пандемії від ускладнень померло 1 123 кияни, за добу 14 людей.
Водночас вилікуватися вдалося 20 742 пацієнтам, за добу 38.
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Захворіли:
- 696 жінок віком від 18 до 91 років;
- 445 чоловіків віком від 18 до 85 років;
- 30 дівчаток від 14 днів до 17 років та 28 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.
Захворіли, зокрема, 70 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 85 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 228, в Дніпровському – 162 та в Оболонському районі – 146 випадків.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.