Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

У Києві станом на 22 листопада зафіксували 1 199 нових випадків коронавірусу, всього захворіло 59 006 осіб.

За період пандемії від ускладнень померло 1 123 кияни, за добу 14 людей.

Водночас вилікуватися вдалося 20 742 пацієнтам, за добу 38.

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Захворіли:

696 жінок віком від 18 до 91 років;

445 чоловіків віком від 18 до 85 років;

30 дівчаток від 14 днів до 17 років та 28 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, 70 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 85 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 228, в Дніпровському – 162 та в Оболонському районі – 146 випадків.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: