У Черкасах у другому турі виборів міського голови попередньо перемагає чинний мер Анатолій Бондаренко.

Про це свідчать дані екзит-полу, проведеного Liberty Report на замовлення студії Савіка Шустера.

У другому турі він змагається за крісло мера Черкас з кандидатом від Голосу Віктором Євпаком.

За даними екзит-полу на 20.00, за Бондаренка проголосували 54,2%, за Євпака – 45,7% виборців.

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Соціологічна компанія Liberty Report на замовлення студії Савіка Шустера провела екзит-пол другого туру виборів міського голови у Черкасах.

У день виборів опитано 4 083 мешканці Черкас. Понад 95 інтерв’юерів та контролерів працювали на 42 дільницях. Опитування проводилося шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць.

Очікувана гранична похибка – 1,45% з довірчою ймовірністю 95% та без урахування дизайн дизайн-ефекту.

Перший тур місцевих виборів 2020 у Черкасах

У Черкасах не вдалося обрати мера у першому турі місцевих виборів 2020, адже жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів.

За офіційними результатами, за чинного мера Анатолія Бондаренка віддали голоси 37,6% виборців, а за Віктора Євпака – 19,14%.

Другий тур призначили на 22 листопада. Його результати мають бути встановлені не пізніше ніж на п’ятий день з дня повторного голосування, тобто до 27 листопада включно.