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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Показник тримається на високому рівні: в Україні 12 079 нових випадків Covid-19

22 листопада коронавірус підтвердили ще у 12 079 людей, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 624 744. Зокрема, захворіли 489 дітей та 375 медпрацівників.

Повністю подолали хворобу і одужали 286 917 українців, за добу їхня кількість збільшилась ще на 4 604 людини. За добу госпіталізували ще 1 134 пацієнти.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер 10 951 хворий, за добу зафіксували 138 нових летальних випадків.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-19

Найбільшу кількість нових випадків зареєстрували у Києві (1 199), Дніпропетровській (1 017), Київській (962), Сумській (779) та Запорізькій (765) областях.

Поширення коронавірусу в регіонах:

  • Київ – 59 006 випадків;
  • Вінницька область – 15 314 випадків;
  • Волинська область – 21 456 випадків;
  • Дніпропетровська область – 28 561 випадок;
  • Донецька область – 20 026 випадків;
  • Житомирська область – 26 154 випадки;
  • Закарпатська область – 21 368 випадків;
  • Запорізька область – 23 800 випадків;
  • Івано-Франківська область – 31 859 випадків;
  • Київська область – 30 342 випадки;
  • Кіровоградська область – 4 258 випадків;
  • Луганська область – 5 666 випадків;
  • Львівська область – 40 879 випадків;
  • Миколаївська область – 14 957 випадків;
  • Одеська область – 37 365 випадків;
  • Полтавська область – 18 243 випадки;
  • Рівненська область – 27 912 випадків;
  • Сумська область – 22 612 випадків;
  • Тернопільська область – 25 566 випадків;
  • Харківська область – 51 398 випадків;
  • Херсонська область – 8 549 випадків;
  • Хмельницька область – 26 227 випадків;
  • Черкаська область – 17 748 випадків;
  • Чернівецька область – 31 034 випадки;
  • Чернігівська область – 14 444 випадки.

Для порівняння, 21 листопада на коронавірус в Україні за добу захворіли 14 580 людей, що є новим антирекордом. Загальна кількість інфікованих становила 612 665 хворих.

Від Covid-19 18 листопада померли 215 людей, одужали за добу 7 989 хворих.

Найбільше випадків виявили у Дніпропетровській (1 342) області, Києві (1 213), Сумській (961), Київській (953) та Запорізькій (810) областях.

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