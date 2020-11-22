22 листопада коронавірус підтвердили ще у 12 079 людей, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 624 744. Зокрема, захворіли 489 дітей та 375 медпрацівників.
Повністю подолали хворобу і одужали 286 917 українців, за добу їхня кількість збільшилась ще на 4 604 людини. За добу госпіталізували ще 1 134 пацієнти.
Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер 10 951 хворий, за добу зафіксували 138 нових летальних випадків.
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Найбільшу кількість нових випадків зареєстрували у Києві (1 199), Дніпропетровській (1 017), Київській (962), Сумській (779) та Запорізькій (765) областях.
Поширення коронавірусу в регіонах:
- Київ – 59 006 випадків;
- Вінницька область – 15 314 випадків;
- Волинська область – 21 456 випадків;
- Дніпропетровська область – 28 561 випадок;
- Донецька область – 20 026 випадків;
- Житомирська область – 26 154 випадки;
- Закарпатська область – 21 368 випадків;
- Запорізька область – 23 800 випадків;
- Івано-Франківська область – 31 859 випадків;
- Київська область – 30 342 випадки;
- Кіровоградська область – 4 258 випадків;
- Луганська область – 5 666 випадків;
- Львівська область – 40 879 випадків;
- Миколаївська область – 14 957 випадків;
- Одеська область – 37 365 випадків;
- Полтавська область – 18 243 випадки;
- Рівненська область – 27 912 випадків;
- Сумська область – 22 612 випадків;
- Тернопільська область – 25 566 випадків;
- Харківська область – 51 398 випадків;
- Херсонська область – 8 549 випадків;
- Хмельницька область – 26 227 випадків;
- Черкаська область – 17 748 випадків;
- Чернівецька область – 31 034 випадки;
- Чернігівська область – 14 444 випадки.
Для порівняння, 21 листопада на коронавірус в Україні за добу захворіли 14 580 людей, що є новим антирекордом. Загальна кількість інфікованих становила 612 665 хворих.
Від Covid-19 18 листопада померли 215 людей, одужали за добу 7 989 хворих.
Найбільше випадків виявили у Дніпропетровській (1 342) області, Києві (1 213), Сумській (961), Київській (953) та Запорізькій (810) областях.