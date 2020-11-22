22 листопада коронавірус підтвердили ще у 12 079 людей, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 624 744. Зокрема, захворіли 489 дітей та 375 медпрацівників.

Повністю подолали хворобу і одужали 286 917 українців, за добу їхня кількість збільшилась ще на 4 604 людини. За добу госпіталізували ще 1 134 пацієнти.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер 10 951 хворий, за добу зафіксували 138 нових летальних випадків.

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Найбільшу кількість нових випадків зареєстрували у Києві (1 199), Дніпропетровській (1 017), Київській (962), Сумській (779) та Запорізькій (765) областях.

Поширення коронавірусу в регіонах:

Київ – 59 006 випадків;

Вінницька область – 15 314 випадків;

Волинська область – 21 456 випадків;

Дніпропетровська область – 28 561 випадок;

Донецька область – 20 026 випадків;

Житомирська область – 26 154 випадки;

Закарпатська область – 21 368 випадків;

Запорізька область – 23 800 випадків;

Івано-Франківська область – 31 859 випадків;

Київська область – 30 342 випадки;

Кіровоградська область – 4 258 випадків;

Луганська область – 5 666 випадків;

Львівська область – 40 879 випадків;

Миколаївська область – 14 957 випадків;

Одеська область – 37 365 випадків;

Полтавська область – 18 243 випадки;

Рівненська область – 27 912 випадків;

Сумська область – 22 612 випадків;

Тернопільська область – 25 566 випадків;

Харківська область – 51 398 випадків;

Херсонська область – 8 549 випадків;

Хмельницька область – 26 227 випадків;

Черкаська область – 17 748 випадків;

Чернівецька область – 31 034 випадки;

Чернігівська область – 14 444 випадки.

Для порівняння, 21 листопада на коронавірус в Україні за добу захворіли 14 580 людей, що є новим антирекордом. Загальна кількість інфікованих становила 612 665 хворих.

Від Covid-19 18 листопада померли 215 людей, одужали за добу 7 989 хворих.

Найбільше випадків виявили у Дніпропетровській (1 342) області, Києві (1 213), Сумській (961), Київській (953) та Запорізькій (810) областях.