У Дрогобич, де обирають мера, прибули близько ста “журналістів” – Опора

У центр Дрогобича, де у другому турі місцевих виборів голосують за мера, на автобусах привезли близько ста молодих людей.

Чоловіки представилися журналістами і показали посвідчення видання Нова пора, яке зареєстроване в Запорізькій області, повідомили спостерігачі Опори.

За словами молодих людей, вони приїхали до Дрогобича, щоб охороняти виборчі дільниці.

Представники Нової пори вже намагалися потрапити в приміщення дільничних виборчих комісій №461735 (Стебник) і №461718 (Дрогобич), але голови комісій та правоохоронці не дали їм цього зробити.

У одного з “журналістів” посвідчення було без печатки, а інший мав свідоцтво про реєстрацію видання з простроченою датою.

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Другий тур виборів у Дрогобичі

У Дрогобичі на Львівщині у другому турі місцевих виборів 2020 року за крісло мера борються чинний мер Тарас Кучма (самовисуванець) та генеральний директор ТОВ Брати Андрій Веселий (самовисуванець).