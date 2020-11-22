Поліція Дніпра у день повторного голосування з обрання мера міста отримала 108 заяв про порушення виборчого законодавства.
За результатами їх розгляду відкрито три кримінальних провадження.
Зокрема, дві справи – за ч.1 та ч. 3 ст. 158-3 ККУ (фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації).
У першому випадку розслідуються обставини зникнення печатки виборчої комісії на дільниці в Амур-Нижньодніпровському районі, у другому – підпис протоколу про підрахунок голосів до його остаточного заповнення (на дільниці у Новокодацькому районі).
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Окрім того, поліція перевіряє інформацію про ярмарки з агітацією за одного з кандидатів на посаду міського голови (ч. 2 ст. 160 ККУ – Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму.
Вибори мера Дніпра
У Дніпрі 22 листопада проходить другий тур виборів мера, у якому беруть участь чинний очільник міста Борис Філатов (партія Пропозиція) та Загід Краснов (партія Громадська сила).