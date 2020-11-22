Станом на 12.00 явка у другому турі місцевих виборів становить 9,7 % (похибка 0,5%).

Такі дані оприлюднила голова правління Громадянської мережі Опора Ольга Айвазовська.

Вона зазначила, що у цей час 25 жовтня явка була 13,5%, а під час повторного голосування у семи містах минулої неділі, 15 листопада, явка становила 8,6%. Тож виборці голосують дещо активніше.

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22 листопада в 11 українських містах проходить другий тур місцевих виборів.

У ЦВК повідомили, що серйозних системних порушень, через які результати другого туру місцевих виборів 2020 можна було б поставити під сумнів, не зафіксовано.

Голосування відбувається в умовах карантину, тому виборцям повинні вимірювати температуру перед входом на дільницю, проконтролювати дотримання дистнції і організувати окремі кабінки для людей з симптомами вірусного захворювання.