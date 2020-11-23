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Факти / Світ
Андрій Жигайло |

Американський есмінець USS Donald Cook прямує у Чорне море

Ракетний есмінець ВМС США Donald Cook направляється в Чорне море для здійснення патрулювання.

У січні 2019 року він вже заходив в Чорне море, повідомили у командуванні Шостого флоту ВМС США.

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– USS Donald Cook DDG 75 почав свій транзит через протоку в Чорне море, що є 7-м разом, коли військовий корабель ВМС США знаходиться в Чорноморському регіоні. Кораблі ВМС США регулярно патрулюють ці води в підтримку наших союзників і партнерів по НАТО Туреччини, України, Болгарії, Румунії та Грузії, – сказано в повідомленні.

Санкції проти Росії

Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію про засудження отруєння ворога Кремля Олексія Навального в Росії Новачком.

У зв’язку з нападом на Навального 371 конгресмен висловився за необхідність запровадження нових санкцій проти Росії, якщо розслідування доведе причетність російських чиновників до злочину.

Джерело: U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

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