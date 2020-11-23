Курс валют НБУ на 23 листопада 2020 на Україні

Курс долара станом на 23 листопада продовжує дорожчати. Зросло у ціні після вихідних і євро.

Так, ціна за $1 сьогодні становить 28,35 грн, що на 10 копійок більше, ніж було 20 листопада.

Євро здорожчало на 19 копійок – з 33,43 грн/1€ до 33,62 грн/1€. Вартість російського рубля і польського злотого залишилася майже на тому самому рівні.

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Курс валют в Україні від НБУ на 23.11:

$1 – 28,35 грн;

€1 – 33,62 грн;

1 польський злотий – 7,53 грн;

10 російських рублів – 3,72 грн.

Курс долара у 2021 році

Економічний експерт Олег Пендзин прогнозує, що до кінця року вартість валюти коливатиметься на рівні 29-29,1 грн/1$, а середньорічний курс долара у 2021 році становитиме 29,2-29,3 грн/1$.

За його словами, наразі Нацбанк володіє достатніми резервами, щоб, виходячи з інтервенціями на валютний ринок, встановлювати адекватний курс.