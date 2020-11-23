На виборах мера Дніпра перемагає чинний очільник міста Борис Філатов.

Такі попередні результати другого туру місцевих виборів 2020, які пройшли у місті 22 листопада, озвучили у центрі Socis.

За їхніми даними, Бориса Філатова підтримали 78,75% мешканців міста, які голосували. Його опонента, Загіда Краснова, – 18,25%.

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Водночас близько 3% виборців зіпсували бюлетені, не віддавши свої голоси за жодного з кандидатів.

Місцеві вибори у Дніпрі

Під час проведення виборів мера Дніпра біля однієї з виборчих дільниць міста сталася стрілянина.

Місцева поліція провела план-перехоплення і розшукала автомобіль, схожий на той, на якому поїхали зловмисники, які відкрили вогонь.

Детальніше про місцеві вибори 2020 у Дніпрі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Socis

Фото: Дніпровський міськрада