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Факти / Україна / Суспільство
Оксана Доротюк |

Кількість хворих зменшується: за добу 10 945 нових випадків коронавірусу

Станом на 23 листопада за статистикою коронавірусу в Україні виявили 10 945 нових випадків. Загалом за весь час пандемії захворіли 635 689 українців.

Від ускладнень, викликаних Сovid-19, померло 11 075 хворих, за добу – 124 особи. Одужали 291 060 осіб. за сотанню добу 4 143 громадянина України. Госпіталізовано 1 165 пацієнтів.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-2019

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 60 218 випадків;
  • Вінницька область – 15 476 випадків;
  • Волинська область – 21 864 випадки;
  • Дніпропетровська область – 29 654 випадки;
  • Донецька область – 20 262 випадки;
  • Житомирська область – 26 966 випадків;
  • Закарпатська область – 21 538 випадків;
  • Запорізька область – 24 442 випадки;
  • Івано-Франківська область – 32 296 випадків;
  • Київська область – 31 212 випадків;
  • Кіровоградська область – 4 358 випадків;
  • Луганська область – 5 679 випадків;
  • Львівська область – 41 279 випадків;
  • Миколаївська область – 15 320 випадків;
  • Одеська область – 37 901 випадків;
  • Полтавська область – 18 557 випадків;
  • Рівненська область – 28 194 випадки;
  • Сумська область – 23 167 випадки;
  • Тернопільська область – 25 813 випадків;
  • Харківська область – 51 637 випадків;
  • Херсонська область – 8 704 випадки;
  • Хмельницька область – 26 430 випадків;
  • Черкаська область – 18 292 випадки;
  • Чернівецька область – 31 369 випадків;
  • Чернігівська область – 15 061 випадок.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 212), Дніпропетровській (1 093), Київській (870), Житомирській (812) та Запорізькій (642) областях.

Коронавірус в Україні 23 листопада 2020: оперативна статистика МОЗ

Коронавірус 22 листопада

22 листопада в Україні було виявлено 12 079 нових випадків коронавірусу.  Повністю подолали хворобу і одужали 286 917 українців, за добу – 4 604 людини. За добу госпіталізували ще 1 134 пацієнти.

Померли 10 951 осіб, за добу зафіксували 138 нових летальних випадків.

Найбільшу кількість нових випадків зареєстрували у Києві (1 199), Дніпропетровській (1 017), Київській (962), Сумській (779) та Запорізькій (765) областях.

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