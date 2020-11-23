Коронавірус в Україні 23 листопада 2020: оперативна статистика МОЗ

Станом на 23 листопада за статистикою коронавірусу в Україні виявили 10 945 нових випадків. Загалом за весь час пандемії захворіли 635 689 українців.

Від ускладнень, викликаних Сovid-19, померло 11 075 хворих, за добу – 124 особи. Одужали 291 060 осіб. за сотанню добу 4 143 громадянина України. Госпіталізовано 1 165 пацієнтів.

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Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 60 218 випадків;

Вінницька область – 15 476 випадків;

Волинська область – 21 864 випадки;

Дніпропетровська область – 29 654 випадки;

Донецька область – 20 262 випадки;

Житомирська область – 26 966 випадків;

Закарпатська область – 21 538 випадків;

Запорізька область – 24 442 випадки;

Івано-Франківська область – 32 296 випадків;

Київська область – 31 212 випадків;

Кіровоградська область – 4 358 випадків;

Луганська область – 5 679 випадків;

Львівська область – 41 279 випадків;

Миколаївська область – 15 320 випадків;

Одеська область – 37 901 випадків;

Полтавська область – 18 557 випадків;

Рівненська область – 28 194 випадки;

Сумська область – 23 167 випадки;

Тернопільська область – 25 813 випадків;

Харківська область – 51 637 випадків;

Херсонська область – 8 704 випадки;

Хмельницька область – 26 430 випадків;

Черкаська область – 18 292 випадки;

Чернівецька область – 31 369 випадків;

Чернігівська область – 15 061 випадок.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 212), Дніпропетровській (1 093), Київській (870), Житомирській (812) та Запорізькій (642) областях.

Коронавірус 22 листопада

22 листопада в Україні було виявлено 12 079 нових випадків коронавірусу. Повністю подолали хворобу і одужали 286 917 українців, за добу – 4 604 людини. За добу госпіталізували ще 1 134 пацієнти.

Померли 10 951 осіб, за добу зафіксували 138 нових летальних випадків.

Найбільшу кількість нових випадків зареєстрували у Києві (1 199), Дніпропетровській (1 017), Київській (962), Сумській (779) та Запорізькій (765) областях.