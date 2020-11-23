Київ не проводитиме масове тестування людей на Covid-19 за прикладом Словаччини. Нині показник тестування в столиці і так найвищий у всій Україні.

Про це заявив міський голова Віталій Кличко під час брифінгу.

– Давайте почнемо з того, що жодна велика країна не робить масового тестування своїх громадян. Це занадто складно і технічно і логістично. Лабораторії не встигнуть за короткий час обробити дуже велику кількість тестів. Безкоштовні тести в державних медичних установах роблять пацієнтам з підозрою на Covid-19 тільки за рекомендацією лікаря, – наголосив Кличко.

Він також додав, що кількість тестувань у Києві сягає понад 350 тестів на 100 тисяч населення.

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У комунальних медзакладах і лабораторному центрі з початку пандемії дослідили майже 227 тисяч зразків біоматеріалу методом ПЛР.

Станом на 23 листопада коронавірус у Києві підтвердили у 60 218 людей, за добу їхня кількість збільшилась ще на 1 212 хворих.

За період пандемії від ускладнень померло 1 143 киянина, за добу – 20 людей.

Водночас вилікуватися вдалося 20 744 пацієнтам, за добу – двом мешканцям Києва.