Чи спрацював карантин вихідного дня і його ефективність можна буде оцінити до 1 грудня.

Такий прогноз в ефірі одного з телеканалів озвучив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Згідно з розрахунками, ми хочемо побачити ефект від карантину вихідного дня ближче до 1 грудня, чи вдалося стримати зростання захворюваності, чи ні, – пояснив він.

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Крім того, Максим Степанов зауважив, що порівняно з вихідними 14-15 листопада, минулої суботи та неділі українці краще дотримувалися карантинних обмежень.

Тим часом, 23 листопада кількість хворих на Covid-19 дещо зменшилася. Коронавірус в Україні підтвердили ще у 10 945 пацієнтів, загальна кількість інфікованих становить 635 689.

Від початку пандемії одужали 291 060 хворих, померли – 11 075.