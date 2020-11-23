Лідер білоруського гурту Стары Ольса, що виконує середньовічну білоруську музику, Дмитро Сосновський втік від переслідувань до України.

Про те, що він вже у Києві, “у друзів та у безпеці”, музикант повідомив на своїй сторінці у Facebook.

У своєму дописі Дмитро Сосновський подякував за допомогу в переїзді різним людям, зокрема іноземцям: Сандрі з Познані, Філу з Міннеаполіса та Антону з Техасу.

Чому Сосновський виїхав із Білорусі

13 листопада 2020 року Сосновський брав участь в акції в Клецьку, що була присвячена пам’яті Романа Бондаренка, який загинув після побиття білоруським силовиками.

Під час демонстрації музиканта затримали і виписали штраф.

Згодом лідер гурту Стары Ольса дізнався, що у Мінську його шукають невідомі та збираються виламати двері його квартири.

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Полонені режиму Лукашенка

Більше трьох місяців тривають протести в Білорусі проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Білоруська опозиція виявилася фактично обезголовленою: з семи членів президії Координаційної ради, створеної з ініціативи кандидата в президенти Світлани Тихановської, на свободі в Мінську залишилася тільки письменниця, нобелівський лауреат Світлана Алексієвич.

Фото: TUT.by