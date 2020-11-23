Лікар про ситуацію в Чернівцях: Пацієнт помирає і через 30 хвилин лягає новий

Реанімаційне відділення обласної лікарні у Чернівцях заповнене вщент пацієнтами з Covid-19.

Про це розповів лікар-анестезіолог Андрій Аносов та додав, що нині у реанімації лежать 20 важких хворих, хоча до відділення, зазвичай, можна покласти одночасно тільки 12.

Навіть у коридорах медустанови люди чекають на те, щоби їх розмістили у реанімаційному відділенні, наголосив Аносов.

– Сумно про це говорити, але через 30 хвилин після смерті попереднього пацієнта встигають ліжко заправити, перестелити, і надходить одразу новий, – розповів лікар.

Ще гірша ситуація в невеликій лікарні в одному з найвіддаленіших гірських районів, де часто вимикають електрику.

– За цей час хворі синіють, починають вмирати, тому що вони були на концентраторах. Люди в тебе чіпляються, вимагають дати кисень, дати світло. Це вночі. Можна збожеволіти, – заявив він.

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Одеські лікарі також розповіли про умови боротьби з Covid-19

Робота в лікарнях Одеси під час епідемії коронавірусу також призводить до щоденного психологічного і фізичного виснаження медиків.

У більшості лікарень міста досі немає кисневих станцій, через що лікарі щоденно вручну змінюють балони з киснем.