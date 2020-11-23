Тимчасово виконувач обов’язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет назвав аргументи для запровадження шкільного навчання в Україні з п’яти років.

На його думку, це забезпечить наступність дошкільної та початкової ланок освіти. Крім того, чим раніше починається освоєння дитиною корисних навичок, розвиток здібностей, тим успішнішою ця дитина стає в дорослому житті.

Ще одним аргументом є те, що сучасні діти розвиваються набагато швидше, і значну роль у цьому відіграє шалений темп розвитку інформаційних технологій.

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Очільник МОН зазначив, що 5-річні та 6-річні діти потребують різних підходів і компетенцій за формою й тривалістю навчання і додав, що готовий шукати можливості і підтримку для цього.

Разом з тим Сергій Шкарлет нагадав, що закінчення шкільного навчання у 18-19 років (за умов 12-ти класів) не є ключовим аргументом у дискусії щодо організації 12-річного шкільного навчання, починаючи з п’яти років.

Напередодні міністр вже запевняв, що Україна не відмовиться від 12-річки у школах, оскільки це загальноєвропейська практика, до якої мають звикнути і українці.

Однак спочатку небхідно напрацювати рішення, щоб 12-річна шкільна освіта стала зручною та ефективною для дітей, педагогів та батьків.

Джерело: Сергій Шкарлет