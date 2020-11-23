Ніби після тренування: глава патрульної поліції випробував на собі електрошокер

У керівника патрульної поліції України Євгена Жукова вистрілили з електрошокеру, щоб продемонструвати дію приладу.

Відео, на якому Жуков на собі випробував електрошокер Taser Х2, з’явилося на Youtube-каналі Патрульної поліції України.

Правоохоронці, які застосують прилад, зможуть знерухомити правопорушника, не завдавши йому шкоди для здоров’я, пояснив керівник патрульної поліції.

– Це було доволі неприємно, мої м’язи максимально скоротилися, але я увесь час був притомний та міг вільно дихати. Щойно Taser вимкнувся, неприємні відчуття минули. Нині я почуваюся, ніби після виснажливого тренування і точно не готовий вступати в бій, – розповів Жуков.

Електрошокер Taser Х2 схвалили експерти Міністерства охорони здоров’я.

Читайте: У Києві склали майже 250 адмінпротоколів про порушення карантину вихідного дня

Проти кого можуть застосовувати електрошокер

11 листопада Кабінет міністрів запропонував розширити права поліцейських на застосування електрошокера.

Відчути на собі розряд ризикують громадян, які вчинили будь-яке правопорушення та чинять фізичний опір поліцейському, або намагаються втекти.

Також вистрілити з електрошокера поліцейські мають право в озброєних громадян, які погрожують відкрити вогонь у правоохоронця або цивільну людину.