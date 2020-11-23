Щоб дізнатися найголовніше серед новин про коронавірус за сьогодні, 23 листопада, достатньо за одну хвилину прочитати цей матеріал.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Серед позитивних новин стало одужання від коронавірусу президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Також негативний тест отримав глава парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія.

Втім, коронавірус продовжує наступати, зокрема в Києві, де за минулу добу зафіксували 1 212 нових випадків інфікування.

Крім того, за добу було госпіталізовано рекордну кількість киян із Covid-19 – 112 хворих.

Також стало відомо, що у Конго помер український миротворець, який лікувався від коронавірусу.

Завантаженість ліжко-місць пацієнтами з коронавірусом в Україні станом на ранок 23 листопада становить 52%, повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Читайте: Кількість хворих зменшується: за добу 10 945 нових випадків коронавірусу

Ситуація з коронавірусом у світі

У Німеччині уряд готується до посилення та продовження протиепідемічних обмежень, адже в країні досі не змогли знизити темпи поширення коронавірусу до запланованого рівня.

В Іспанії, де ситуація з коронавірусом одна з найгірших у Європі, планують розпочати вакцинувати людей від Covid-19 вже у січні 2021 року.

Водночас у Великій Британії сподіваються, що вакцинація стартує вже наступного місяця.

Учені Оксфордського університету, які працюють над вакциною разом з фармацевтичною компанією AstraZeneca, заявили, що їхній препарат може запобігти інфікуванню Covid-19 у 70% людей.

Лідери країн G20 пообіцяли гарантувати рівний доступ всіх країн до вакцини проти коронавірусу.

Поки світ самоізолювався, у Нью-Йорку 7 тис. хасидів таємно зібралися в приміщенні синагоги для святкування весілля.

Детальну статистику коронавірусу в світі можна знайти у матеріалі Фактів ICTV.