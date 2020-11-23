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Факти / Україна / Політика
Анастасія Дячкіна |

Почувається добре: Арахамія отримав негативний тест на Covid-19

Глава парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія отримав негативний результат тесту на коронавірус, відчуває себе добре.

Про це повідомила прес-секретар фракції Юлія Палійчук.

– Почувається добре. Повторний тест дав негативний результат, – розповіла вона.

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20 листопада Палійчук повідомила, що Арахамія здав два тести на Covid-19. Перший показав позитивний результат, другий – негативний.

Через це лідер фракції пішов на самоізоляцію, працював дистанційно і чекав результатів ще одного тестування.

На коронавірус також захворів голова Верховної Ради Дмитро Разумков, а також віце-спікер Руслан Стефанчук.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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