Коронавірус підтвердився у 63-річного голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.
– Проти своєї волі став членом клубу Covid-19. Тепер завдання за допомогою Всевишнього покинути цей клуб без втрат, – написав він соцмережі.
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Проти своєї волі став членом клубу COVID-19.
Тепер завдання за допомогою Всевишнього покинути цей клуб без втрат.
İrademe karşı COVID-19 kulübüne üye oldum.
Опубликовано Рефатом Чубаровым Понедельник, 23 ноября 2020 г.
Коронавірус у Зеленського
23 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу президента Андрій Єрмак одужали після коронавірусу.
Глава держави з сьогоднішнього дня працює в звичайному режимі.
Позитивний тест на коронавірус він отримав 9 листопада. І весь цей час президент знаходився на лікуванні у Феофанії.