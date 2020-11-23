Коронавірус підтвердився у 63-річного голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

– Проти своєї волі став членом клубу Covid-19. Тепер завдання за допомогою Всевишнього покинути цей клуб без втрат, – написав він соцмережі.

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Проти своєї волі став членом клубу COVID-19.

Тепер завдання за допомогою Всевишнього покинути цей клуб без втрат. İrademe karşı COVID-19 kulübüne üye oldum. Опубликовано Рефатом Чубаровым Понедельник, 23 ноября 2020 г.

Коронавірус у Зеленського

23 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу президента Андрій Єрмак одужали після коронавірусу.

Глава держави з сьогоднішнього дня працює в звичайному режимі.

Позитивний тест на коронавірус він отримав 9 листопада. І весь цей час президент знаходився на лікуванні у Феофанії.