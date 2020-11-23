У Конго від коронавірусу помер український миротворець

У Конго помер український миротворець, який лікувався від коронавірусу.

За добу у ЗСУ підтвердили 51 новий випадок захворювання на Covid-19, кількість летальних випадків сягнула 26, повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

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16 листопада стан здоров’я українського миротворця погіршився, його направили на стаціонарне лікування до госпіталю ООН III рівня у місті Гома.

Надалі перевели до відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії госпіталю ООН у місті Найробі, що у Кенії.

✍Епідемічна обстановка в Збройних Силах України. У Збройних Силах України тривають планові заходи щодо недопущення… Опубліковано Командування Медичних сил Збройних Сил України Понеділок, 23 листопада 2020 р.

Загалом у ЗСУ на коронавірус хворіє 2 882 людини. За час пандемії одужали 6 159 людей. На ізоляції перебуває 394 військових.

Коронавірус в Україні

23 листопада в Україні виявили 10 945 нових випадків Covid-19. Загалом за весь час пандемії захворіли 635 689 українців.

Від ускладнень, викликаних Сovid-19, померло за добу – 124 особи, одужало 4 143 людини.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 212), Дніпропетровській (1 093), Київській (870), Житомирській (812) та Запорізькій (642) областях.

Джерело: Медичні сили ЗСУ