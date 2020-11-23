У Києві на карантин перевели чотири школи та вісім дитячих садків

Станом на 23 листопада у Києві через пандемію коронавірусу припинили працювати вісім шкіл та чотири заклади дошкільної освіти. Про це під час брифінгу повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Для безпеки вихованців та вчителів наразі понад 1 тис. класів проходять навчання дистанційно, крім того, на дистанційку перевели 176 груп дитячих садків.

– Наразі у Києві заразилися 1 166 учнів, коронавірус також діагностували у 790 працівників закладів освіти.

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За словами Віталія Кличка, дитячі садки, які функціонують зараз, заповнені майже на половину.

Ситуація з поширенням коронавірусу у Києві

23 листопада стало відомо про 1 212 нових випадків Covid-19 у столиці. За весь період захворіло 60 218 киян.

Зареєстровано 1 143 летальних випадків, за останню добу від ускладнень померли 20 пацієнтів.