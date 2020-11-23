У Києві за добу госпіталізували 112 пацієнтів з коронавірусом.

Про це під час брифінгу 23 листопада повідомив мер міста Віталій Кличко.

– Вперше у Києві така кількість госпіталізованих. До лікарень столиці потрапило 112 пацієнтів, інші лікуються вдома, – уточнив Віталій Кличко.

Читайте: Кількість хворих зменшується: за добу 10 945 нових випадків коронавірусу

За його словами, у лікарнях нині перебувають 2 069 пацієнтів, 29 з них – діти. У важкому стані – 827 людей.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Коронавірус у Києві

23 листопада у Києві зафіксували 1 212 нових випадків коронавірусу, за час пандемії вірус підтвердили у 60 218 осіб.

Загалом хвороба забрала життя 1 142 киян. Водночас одужати вдалося 20 744 пацієнтам.

Детальну статистику поширення коронавірусу у Києві, інформацію про кількість хворих, госпіталізованих, дивіться на Фактах ICTV.