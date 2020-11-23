У Києві за добу госпіталізували 112 пацієнтів з коронавірусом.
Про це під час брифінгу 23 листопада повідомив мер міста Віталій Кличко.
– Вперше у Києві така кількість госпіталізованих. До лікарень столиці потрапило 112 пацієнтів, інші лікуються вдома, – уточнив Віталій Кличко.
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За його словами, у лікарнях нині перебувають 2 069 пацієнтів, 29 з них – діти. У важкому стані – 827 людей.
Коронавірус у Києві
23 листопада у Києві зафіксували 1 212 нових випадків коронавірусу, за час пандемії вірус підтвердили у 60 218 осіб.
Загалом хвороба забрала життя 1 142 киян. Водночас одужати вдалося 20 744 пацієнтам.
Детальну статистику поширення коронавірусу у Києві, інформацію про кількість хворих, госпіталізованих, дивіться на Фактах ICTV.