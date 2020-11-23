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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

В Україні планують запровадити електронні рецепти на антибіотики до кінця 2021

В Україні хочуть запровадити електронний рецепт на антибіотики. Найближчим часом це має дозволити 9 тис. аптек виписувати рецепт на понад 1 тис. найменувань препаратів.

Про ініціативу під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко. На його думку, це дозволить МОЗ забезпечити раціональний відпуск і використання протимікробних лікарських засобів.

– Ми розуміємо, що значна кількість аптек не має такої можливості. Таким установам залишать можливість використовувати паперові рецепти, – пояснив він.

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За словами Ігоря Іващенка, система повинна запрацювати до кінця 2021 року. Щоб отримати електронний рецепт на антибіотик, пацієнту потрібно буде звернутися до сімейного лікаря. Після цього він отримає СМС з номером електронного рецепта.

Напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов вже повідомляв, що в Україні антибіотики відпускатимуть лише за рецептом.

Причиною цього є неконтрольований продаж рецептурних лікарських засобів з аптек, що призводить до поширення самолікування.

Фото: Dreamstime

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