Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив, що завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом станом на ранок 23 листопада становить 52%.

Загалом для інфікованих Covid-19 виділено 53,445 тис. ліжок, наразі зайнято 27, 792 тис.

– Ми продовжуємо вводити ліжка та можемо збільшити максимально майже до 90 тис. (50% від усіх ліжок),- сказав очільник МОЗ.

Також міністр зазначив, що 25,996 тис. ліжок забезпечено киснем, загалом у країні 12,168 тис. місць у лікарнях, які забезпечені кисневими балонами, вільні.

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Проте, за словами Степанова, напружена ситуація у Києві, Черкаській та Харківській областях.

Коронавірус в Україні

Станом на 23 листопада за статистикою коронавірусу в Україні виявили 10 945 нових випадків. Загалом за весь час пандемії захворіли 635 689 українців.

За останню добу одужали 4 143 особи, померло – 124.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 212), Дніпропетровській (1 093), Київській (870), Житомирській (812) та Запорізькій (642) областях.