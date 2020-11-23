Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив, що завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом станом на ранок 23 листопада становить 52%.
Загалом для інфікованих Covid-19 виділено 53,445 тис. ліжок, наразі зайнято 27, 792 тис.
– Ми продовжуємо вводити ліжка та можемо збільшити максимально майже до 90 тис. (50% від усіх ліжок),- сказав очільник МОЗ.
Також міністр зазначив, що 25,996 тис. ліжок забезпечено киснем, загалом у країні 12,168 тис. місць у лікарнях, які забезпечені кисневими балонами, вільні.
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Проте, за словами Степанова, напружена ситуація у Києві, Черкаській та Харківській областях.
Коронавірус в Україні
Станом на 23 листопада за статистикою коронавірусу в Україні виявили 10 945 нових випадків. Загалом за весь час пандемії захворіли 635 689 українців.
За останню добу одужали 4 143 особи, померло – 124.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 212), Дніпропетровській (1 093), Київській (870), Житомирській (812) та Запорізькій (642) областях.