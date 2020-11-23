Вибори в Ужгороді – переміг Богдан Андріїв

В Ужгороді Закарпатської області у другому турі виборів міського голови переміг чинний міський голова Богдан Андріїв.
Андріїв здобув 12 869 голосів (51,01%) голосів, повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії.
Його опонент від партії Слуга народу Віктор Щадей отримав 11 452 голосів виборці (45,4%).
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Явка в Ужгороді 22 листопада становила майже 28%.
У першому турі Андріїв лідирував із підтримкою 25,4% виборців, порівняно з 17,93% голосів за Щадея.
Місцеві вибори 22 листопада
Другий тур виборів міських голів відбувся 22 листопада в 11 містах України.
Мерів обирали жителі обласних центрів Дніпро, Миколаїв, Львів, Полтава, Рівне, Черкаси, Ужгород та райцентрів Слов’янськ (Донецька обл.), Бердянськ (Запорізька обл.), Дрогобич (Львівська обл.) й Нікополь (Дніпропетровська обл.).