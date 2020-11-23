Як не захворіти на коронавірус – поради Комаровського

Український лікар-педіатр та автор книг про здоров’я Євген Комаровський розповів, що потрібно робити, аби не захворіти на коронавірус.

Чи заразиться людина коронавірусом залежить від двох факторів: з якою кількістю вірусу вона зіткнулася і в якому стані організм. Тому, щоб підкріпити імунітет і попередити складний перебіг хвороби, потрібно дотримуватися таких правил:

перебувати у приміщенні з прохолодним повітрям;

слідкувати за вологістю повітря, нормальні показники – 40−60%;

вживати достатню кількість рідини;

слідкувати за станом слизових оболонок.

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– Якщо ви 15 хв знаходитесь у приміщенні, де немає вентиляції та найвища концентрація вірусів, то ніщо вам не допоможе. Ваша імунна система не спрацює. Можете кілограмами вживати вітаміни або цинк – нічого не допоможе.

У ВООЗ пояснили, чим загрожує вживання антибіотиків для профілактики

Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я застерігають від вживання антибіотиків для профілактики коронавірусу. За їх словами, організм може звикати до таких препаратів.

А коли антибіотики дійсно знадобляться, вони не даватимуть ніякого ефекту.