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Факти / Україна / Суспільство
Андрій Жигайло |

Єрмак подолав коронавірус

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що отримав негативний результат тесту на коронавірус.

Про це він написав у себе на Facebook.

– Коронавірус позаду – тест показав негативний результат. Приступаю до роботи в звичайному режимі. Друзі, ще раз прошу всіх ставитися відповідально до заходів безпеки. Здоров’я вам і вашим близьким, – написав він.

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9 листопада Єрмак повідомив, що заразився коронавірусом. Він лікувався у лікарні Феофанія.

Коронавірус позаду – тест показав негативний результат.

Приступаю до роботи у звичайному режимі.
Друзі, ще раз прошу всіх ставитися відповідально до заходів безпеки.
Здоров’я вам і вашим близьким!

Опубліковано Андрієм Єрмаком Понеділок, 23 листопада 2020 р.

Коронавірус у Зеленського

Тиждень президент Володимир Зеленський перебуває у Феофанії через захворювання на коронавірус.

Він записав звернення до українців, під час якого подякував громадянам за підтримку.

Лікування Зеленського від коронавірусу проходить у Феофанії.

Джерело: Андрій Єрмак

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