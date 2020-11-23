Єрмак подолав коронавірус

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що отримав негативний результат тесту на коронавірус.
Про це він написав у себе на Facebook.
– Коронавірус позаду – тест показав негативний результат. Приступаю до роботи в звичайному режимі. Друзі, ще раз прошу всіх ставитися відповідально до заходів безпеки. Здоров’я вам і вашим близьким, – написав він.
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9 листопада Єрмак повідомив, що заразився коронавірусом. Він лікувався у лікарні Феофанія.
Коронавірус позаду – тест показав негативний результат.
Приступаю до роботи у звичайному режимі.
Друзі, ще раз прошу всіх ставитися відповідально до заходів безпеки.
Здоров’я вам і вашим близьким!
Опубліковано Андрієм Єрмаком Понеділок, 23 листопада 2020 р.
Коронавірус у Зеленського
Тиждень президент Володимир Зеленський перебуває у Феофанії через захворювання на коронавірус.
Він записав звернення до українців, під час якого подякував громадянам за підтримку.
Лікування Зеленського від коронавірусу проходить у Феофанії.
Джерело: Андрій Єрмак