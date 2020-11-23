Президент України Володимир Зеленський одужав від коронавірусу.

– У мене, нарешті, негативний результат тесту на коронавірус, – повідомив глава держави.

Він додав, що від сьогодні вийшов на роботу у звичайному режимі.

– Маємо розуміти нові ризики і максимально себе берегти. Як і розуміти, що обов’язковими зараз є медичні маски, самоізоляція, соціальна дистанція, збалансовані вітамінні програми, спортивний режим. Усе це вкрай важливо, і все це разом дає нам надію, – наголосив Зеленський.

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Коронавірус у Зеленського

9 листопада президент Володимир Зеленський отримав позитивний результат тесту на Covid-19.

На лікування президент вирушив до лікарні у Феофанії. Йому надали стандартний лікувальний пакет, який коштує 7,8 тис. грн.

Сюди входить лікарський нагляд, діагностичні процедури та використання клінічних препаратів.