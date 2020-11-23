Президент України Володимир Зеленський пропонує відновити програми підтримки економіки та розпочати створення нових. Він наголосив, що нові карантинні заходи позитивно впливають на динаміку захворюваності.

Про це Зеленський заявив під час наради щодо запобігання поширенню Covid-19. Він зазначив, що пандемія негативно впливає на економіку світу та України, і важливо саме зараз допомогти якомога більшій кількості людей.

– Важливо відновити всі економічні програми та розпочати нові, аби допомогти людям, – сказав Зеленський.

Читайте: Зеленський одужав від коронавірусу

За словами президента, країна має зробити все, аби уникнути локдауну. Він стверджує, що поки прогнозоване зростання захворюваності вдається стримувати.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також повідомив, що минулого тижня уряд розробив план дій з підтримки бізнесу та окремих галузей. Цього тижня Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства допрацює показники галузей, які найбільше постраждали через карантин.

Скільки втратила креативна індустрія через карантин

Через запроваджені карантинні заходи в Україні креативна індустрія втратила $3 млрд, що становить 2% ВВП. Міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко переконаний, що сфокусуватись потрібно на розвитку і грантах для інституційної підтримки креативних індустрій.