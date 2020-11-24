Євроконтроль схвалив приєднання України до Спільної системи маршрутних зборів 24 листопада. Це дозволить впровадити європейську систему формування та стягування плати за аеронавігаційні послуги.

Рішення ухвалили в Брюсселі під час засідання Розширеного комітету Євроконтролю з питань маршрутних зборів. Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що це ще раз підкреслює євроінтеграцію України за всіма напрямками.

Для України встановили розмір маршрутних зборів за аеронавігаційне обслуговування на 2021 рік.

– Вчергове підтверджено повну відповідність бази витрат та ставок плати за аеронавігаційні послуги Украероруху принципам Євроконтролю, – зазначили у міністерстві.

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За словами відомства, основні переваги для Украероруху – це щорічне перерахування ставок плати за аеронавігаційне обслуговування та встановлення актуальних ставок 1 січня щорічно, аби покрити витрати на забезпечення послуг.

Затвердження двох окремих ставок маршрутних зборів для повітряного простору над Україною та в міжнародному повітряному просторі над відкритим морем може залучати додатковий транзитний трафік над Чорним морем.

Україна набула членства у Євроконтролі ще у 2004 році. 24 листопада процес приєднання до Спільної системи маршрутних зборів завершився.

Скрутне становище Украероруху

В умовах карантину національний провайдер аеронавігаційного обслуговування функціонував, аби зберегти критично необхідну інфраструктуру та висококваліфікованих працівників.

Через коронавірус польоти в українському небі відновлюються повільно. За словами Криклія, у червні Украерорух забезпечив аеронавігаційним обслуговуванням 4 584 рейси — це на 87,1% менше порівняно з червнем 2019 року. Обсяги транзитних польотів залишаються критично низькими.