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Факти / Світ
Ольга Тетеріна |

Чекали 16 років: Україна приєдналася до Спільної системи маршрутних зборів

Євроконтроль схвалив приєднання України до Спільної системи маршрутних зборів 24 листопада. Це дозволить впровадити європейську систему формування та стягування плати за аеронавігаційні послуги.

Рішення ухвалили в Брюсселі під час засідання Розширеного комітету Євроконтролю з питань маршрутних зборів. Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що це ще раз підкреслює євроінтеграцію України за всіма напрямками.

Для України встановили розмір маршрутних зборів за аеронавігаційне обслуговування на 2021 рік.

– Вчергове підтверджено повну відповідність бази витрат та ставок плати за аеронавігаційні послуги Украероруху принципам Євроконтролю, – зазначили у міністерстві.

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За словами відомства, основні переваги для Украероруху – це щорічне перерахування ставок плати за аеронавігаційне обслуговування та встановлення актуальних ставок 1 січня щорічно, аби покрити витрати на забезпечення послуг.

Затвердження двох окремих ставок маршрутних зборів  для повітряного простору над Україною та в міжнародному повітряному просторі над відкритим морем може залучати додатковий транзитний трафік над Чорним морем.

Україна набула членства у Євроконтролі ще у 2004 році. 24 листопада процес приєднання до Спільної системи маршрутних зборів завершився.

Скрутне становище Украероруху

В умовах карантину національний провайдер аеронавігаційного обслуговування функціонував, аби зберегти критично необхідну інфраструктуру та висококваліфікованих працівників.

Через коронавірус польоти в українському небі відновлюються повільно. За словами Криклія, у червні Украерорух забезпечив аеронавігаційним обслуговуванням 4 584 рейси — це на 87,1% менше порівняно з червнем 2019 року. Обсяги транзитних польотів залишаються критично низькими.

Джерело: Мінінфраструктури

Фото: Dreamstime

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