Чернівчанам виплатять по 1 тис. грн перед другим туром виборів мера

Чернівецька міська рада вирішила виділити одноразову допомогу пенсіонерам і малозабезпеченим жителям міста в сумі 1 тис. грн у зв’язку з пандемією коронавірусу перед другим туром місцевих виборів.

Про це повідомив Комітет виборців України.

У міськраді зазначили, що кошти видаватимуть за заявами мешканців Чернівців, які опинилися у біді і яким потрібна фінансова підтримка, аби максимально спростити порядок виплат.

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Для реалізації цього проекту депутати внесли зміни і доповнення до програми Захист на 2019-2021 роки. Грошову ивплату чернівчани зможуть отримати до кінця 2020 року.

У Чернівецькій міській раді також зазначили, що ініціатором проекту рішення виступив один з чинних депутатів, який вийшов до другого туру виборів.

Другий тур місцевих виборів у Чернівцях

Чернівецька ТВК 12 листопада оголосила результати виборів, згідно з якими, у другому турі місцеивх виборів зустрінуться кандидат від Єдиної Альтернативи Роман Клічук та кандидат від Команди Михайлішина Віталій Михайлішин.

Повторне голосування призначено на 29 листопада.

Джерело: КВУ