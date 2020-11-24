Курс валют НБУ на 24 листопада 2020 на Україні

Національний банк України підвищив офіційний курс долара і євро до гривні.

На вівторок, 24 листопада, НБУ встановив курс 28,36 грн/1$.

Підвищення ціни на євро, згідно з курсом на 24 листопада, зафіксувалося на 33,75 грн/1€.

Читайте: Ситуація напружена: скільки коштуватиме долар у листопаді

Курс валют в Україні від НБУ на 24.11:

$1 – 28,36 грн;

€1 – 33,75 грн;

1 польський злотий – 7,54 грн;

10 російських рублів – 3,73 грн.

Нацбанк назвав причину послаблення гривні восени

Національний банк озвучив причину послаблення української валюти до кінця 2020 року.

Ключовою залишається роль імпортерів: фахівці відзначають активізацію попиту на ринку валюти.

Водночас дещо інша ситуація на готівковому ринку: в кінці року населення частіше продає валюту, ніж купує.