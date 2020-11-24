В Україні через один-два тижні очікується потужна епідемічна хвиля, а пік захворюваності на Covid-19 припаде на січень-лютий.

Такий прогноз озвучив керівник програм охорони здоров’я ЮНІСЕФ в Україні Андрій Славуцький.

На його думку, з цієї епідемічної хвилею не зможе впоратися жодна система, тим більше в Україні.

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– З цим епідемічним зростанням, якщо нічого не робити, піку ми досягнемо в січні-лютому. Потім захворюваність повинна піти на спад – сподіваємося, до березня-квітня, – зазначив він.

Водночас цю хвилю можна збити вже в грудні – за умови дуже ефективних протиепідемічних заходів, вважає Славуцький.

Майже 95 тис. нових випадків коронавірусу до кінця тижня

Вчені НАН України прогнозують, що до кінця тижня можуть зафіксувати майже 95 тис. нових випадків коронавірусу.

Водночас до 29 листопада загальна кількість померлих від Covid-19 сягне 12,5 тис