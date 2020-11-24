Сподіватися на спад епідемії Covid-19 в Україні варто не раніше початку 2022 року, оскільки вакцина у нас з’явиться лише в середині 2021.
Таку думку висловив директор Інституту біохімії імені Палладіна НАН України, доктор біологічних наук Сергій Комісаренко.
За його словами, всі країни сподіваються, що вакцинація від корнавірусу знизить захворюваність, проте в Україні вона розпочнеться в середині і триматиме до кінця 2021 року.
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– Думаю, що вакцини запрацюють, і врешті-решт вірусна інфекція піде на спад, починаючи з 2022 року, – прогнозує Комісаренко.
Водночас він наголосив, що не варто покладатися на колективний імунітет, адже люди через два-три місяці знову хворіють на коронавірус.
Коли очікується пік епідемії Covid-19 в Україні
В ЮНІСЕФ вважають, що в Україні через один-два тижні очікується потужна епідемічна хвиля, а пік захворюваності на Covid-19 припаде на січень-лютий.
Водночас цю хвилю можна збити вже в грудні – за умови дуже ефективних протиепідемічних заходів.