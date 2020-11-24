Лікар пояснив, коли пацієнт з Covid-19 перестає бути заразним

Людина, яка захворіла на коронавірус, перестає бути заразною для оточуючих через 10 днів після появи симптомів.

Про це заявив професор, лікар-анестезіолог Сергій Дубров.

– Наукові дослідження показують, що через 8-10 діб після початку клінічних проявів коронавірусу пацієнт вже не є заразним. Навіть якщо при ПРЛ-дослідженні виявляються фрагменти вірусу.

Сергій Дубров зауважив, що тоді особа перестає бути контагіозною – тою, яка здатна поширювати клітини вірусу та заражати інших людей.

Лікар відмовляється тестувати на Covid-19 – що робити?

24 листопада головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, яким має бути план дій після появи перших симптомів коронавірусу.

Він зазначив, що якщо медики відмовляються від проведення тестування, то варто невідкладно зателефонувати на гарячу лінію МОЗ: 0 800 60 20 19.

Віктор Ляшко закликав українців не чекати вдома з симптомами 5-10 днів, а консультуватися з лікарями та спеціалістами.