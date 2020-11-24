Роздільнянська районна лікарня на Одещині. Її інфекційне відділення розраховане на 45 місць, майже всі заповнені. Але в дефіциті не тільки ліжка, а й кисень, яким рятують хворих. Анестезіолог Іван Черненко щодня опиняється перед вибором, кому його дати, а кому ні.

Житомир, міська лікарня номер один. Усю країну вразив пост, який написала її пацієнтка Ольга Грабар. Жінка благала мера допомогти із киснем. За два дні після цього посту Ольга померла.

Утім, керівництво лікарні нестачу кисню спростовує. Смерть пацієнтки пояснюють ускладненнями через Covid-19. Але те, що перебої з постачанням в палати були – тут підтверджують. Система не витримує холодів.

Те, що в Україні масштабні проблеми із під’єднанням ліжок до кисню, не приховують навіть у Мінохорони здоров’я. Ним забезпечені тільки 44% місць для лікування хворих на Covid, хоча має бути 80.

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Утім, обладнання для подачі кисню – це тільки пів справи. Українські лікарні залежать ще й від підприємств. Вони постачають медичний кисень. На багато прохань мед закладів про збільшення кисню, підприємство вимушене відмовляти. Банально не вистачає сировини, тобто рідкого кисню.

Лікарня планує закупити нову кріоцистерну на 10 тонн.

Але і це не вирішить всі проблеми. Адже більшість українських клінік обладнані застарілими системами. Кисень постачається до палат через спеціальні магістралі – тоненькі труби. Які інколи не витримують необхідний тиск. Якщо на початку осені вони якось справлялись, то зараз повний колапс.

Вражаюча статистика, понад 50% обладнання для постачання кисню зношене. Коронавірус же чекати не збирається. Поки неповоротка державна машина знайде гроші, поки придбає нове обладнання. Але кисень потрібний тут і одразу. А тому лікарі хапаються за будь-яку альтернативу.

Для забезпечення хворих киснем у світі існують шоломи-маски. Зокрема, їх вдягають на пацієнтів в американських клініках. Цей спосіб постачання кисню – не тільки комфортніший, але й ефективніший за концентратори.

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Робота в лікарнях Одеси під час епідемії коронавірусу також призводить до щоденного психологічного і фізичного виснаження медиків.

У більшості лікарень міста досі немає кисневих станцій, через що лікарі щоденно вручну змінюють балони з киснем.