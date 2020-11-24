Малюська анонсував новий вид покарання в Україні за нетяжкі злочини

Міністерство юстиції розробило законопроекти, які пропонують альтернативне покарання замість позбавлення волі.

Це сприятиме зменшенню кількості осіб у місцях несвободи, забезпечить виправлення правопорушників без ізоляції від суспільства, вважає міністр юстиції Денис Малюська.

Законопроектом пропонується запровадити новий вид покарання – пробаційний нагляд. Передбачається, що вона застосовуватиметься і як основне, так і як додаткове покарання.

В першу чергу, вона розрахована на ті випадки, де наразі суд в якості покарання призначає обмеження волі або арешт. Ця категорія – нетяжкі злочини.

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В якості ж додаткового покарання пробація може бути застосована, якщо суд призначив людині інший вид покарання, наприклад, виправні роботи чи штраф.

– Нині система виконання покарань в Україні сфокусована на ізоляції людини, на фізичному унеможливленні вчинення нею повторного злочину протягом певного періоду. Наше завдання – змістити фокус системи виконання кримінальних покарань і забезпечити безпеку суспільства, – заявив Малюська.

Пробація в Україні

Служба пробації в Україні діє вже 5 років. З початку 2020 року через неї пройшло 105 тис. правопорушників, 58 тис. перебуває на обліку органів пробації на цей час.

Відсоток рецидиву серед людей, які перебувають під наглядом пробації, наразі становить 1,3%, ще близько 3% осіб – ухиляються від відбування покарання або порушують умови покарання, не пов’язаного з позбавленням волі.

У міністерстві зазначають, що один в’язень у тюрмі “коштує” державі більше 10 тис. гривень на місяць. Якщо ж говорити про пробацію, то це в десять разів менші витрати – усього 900 грн на місяць за одного пробаціонера.

Держава працює з ним на волі, а не витрачає кошти на його утримання, харчування, комунальні послуги тощо.

Рейтинг в’язниць

В Україні запроваджують систему рейтингування (оцінки ефективності) в’язниць.

Вона повинна допомогти регулярно відстежувати прогрес установ виконання покарань.

Система розраховуватие понад 350 ключових показників, які характеризують установи виконання покарань.

Джерело: Мін’юст