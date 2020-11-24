PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Наташа Тарчевська |

Мокрий сніг та потепління: погода в Україні на 24 листопада (КАРТА)

Погода 24 листопада в Україні буде сонячною, однак повітря залишатиметься вологим, в деяких областях очікуються незначні опади.

На Сході синоптики прогнозують мокрий сніг та хмарну погоду: вдень температура становитиме до +5°, вночі до -2°.

На Заході у всіх областях очікується хмарна погода без опадів, температура вночі до +1°, вдень до +6°.

На Півдні синоптики традиційно прогнозують найтеплішу погоду: вдень термометри покажуть до +8°, вночі – до +2°.

Читайте: Дощ, сніг і мороз: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)

На Півночі також можливий мокрий сніг. Температура вночі до +0°, вдень до +6°.

У Центрі синоптики обіцяють дощі та прохолодну погоду: вночі до +1°, вдень до +6°.

У Києві хмарно з проясненнями, можливі опади: вдень температура повітря прогріється до +6°, ввечері стовпчик термометра знизиться до +1°.

Погода на 24 листопада в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Прогноз погоди в Україні на зиму 2020-2021

Синоптики прогнозували тепліший кінець осені, ніж це було у попередні роки. Грудень пройде без сильних морозів.

Більш докладний прогноз погоди в Україні на зиму 2020 дивіться на Фактах ICTV.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка