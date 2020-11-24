Погода на 24 листопада в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода 24 листопада в Україні буде сонячною, однак повітря залишатиметься вологим, в деяких областях очікуються незначні опади.

На Сході синоптики прогнозують мокрий сніг та хмарну погоду: вдень температура становитиме до +5°, вночі до -2°.

На Заході у всіх областях очікується хмарна погода без опадів, температура вночі до +1°, вдень до +6°.

На Півдні синоптики традиційно прогнозують найтеплішу погоду: вдень термометри покажуть до +8°, вночі – до +2°.

Читайте: Дощ, сніг і мороз: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)

На Півночі також можливий мокрий сніг. Температура вночі до +0°, вдень до +6°.

У Центрі синоптики обіцяють дощі та прохолодну погоду: вночі до +1°, вдень до +6°.

У Києві хмарно з проясненнями, можливі опади: вдень температура повітря прогріється до +6°, ввечері стовпчик термометра знизиться до +1°.

Прогноз погоди в Україні на зиму 2020-2021

Синоптики прогнозували тепліший кінець осені, ніж це було у попередні роки. Грудень пройде без сильних морозів.

Більш докладний прогноз погоди в Україні на зиму 2020 дивіться на Фактах ICTV.