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Факти / Україна / Політика
Софія Телішевська |

МВФ оцінив податкову політику України

У Міжнародному валютному фонді вважають, що Україна веде податкову політику на два фронти: займається оновленням податкової системи та одночасно ставить під сумнів чинні її положення.

Відповідний висновок зробив Департамент з фіскальних питань МВФ. У відомстві похвалили значні зусилля України в напрямку модернізації міжнародних аспектів податку на прибуток, але застерегли від небезпеки його скасування через бажання окремих осіб.

– Податкова політика в Україні ведеться на два фронти. З одного боку, за ці роки була проведена значна робота щодо поступового вдосконалення та оновлення податкової системи, а з іншого під сумнів ставляться основні положення існуючої системи, – йдеться у звіті.

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Напередодні президент України Володимир Зеленський обговорив з директором-розпорядником Фонду Крісталіною Георгієвою приїзд місії МВФ.

Він запевнив, що Україна не зупинялася у виконанні взятих на себе обов’язків у межах програми stand-by і додав, що всі структурні маяки, передбачені для перегляду програми МВФ, виконані.

Джерело: МВФ

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