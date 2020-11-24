З Фонду боротьби з Covid-19 використали вже 41 млрд грн, що становить 62% від загальної суми в 66 млрд грн.

На заходи у сфері охорони здоров’я закладено 18,5 млрд грн. З них вже витратили 7,8 млрд.

На що пішли кошти:

підвищення надбавок та доплат медпрацівникам – 4,2 млрд грн;

будівництво та ремонт приймальних відділень – 1,7 млрд грн;

забезпечення лабораторій та закупівлі засобів індивідуального захисту – 0,8 млрд грн;

закупівлю обладнання для приймальних відділень опорних лікарень – 0,5 млрд грн;

на закупівлю апаратів ШВЛ – 42 млн грн;

місцевим бюджетам на забезпечення лікарень киснем – 571 млн грн.

На заходи в сфері соціального захисту використали 9,4 млрд грн, більша частина з яких відійшла Фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття, 1,7 млрд грн – Фонду соціального страхування.

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На заходи в сфері стимулювання економіки виділили 20,8 млрд грн, з передбачених 32,4 млрд грн. Кошти зокрема пішли на будівництво реконструкцію, ремонт та утримання доріг загального користування.

А от на забезпечення правопорядку використали майже всі кошти – 2,5 млрд грн з 2,7 млрд.

Допомога бізнесу

24 листопада президент Володимир Зеленський анонсував заходи з підтримки бізнесу, який постраждав на тлі пандемії та карантину.

Фінансування українського бізнесу на час карантину буде відбуватися за рахунок Фонду з боротьби з Covid-19.

Підприємці та наймані працівники, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин, отримають 8 тис. грн.