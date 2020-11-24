З Фонду боротьби з Covid-19 використали вже 41 млрд грн, що становить 62% від загальної суми в 66 млрд грн.
На заходи у сфері охорони здоров’я закладено 18,5 млрд грн. З них вже витратили 7,8 млрд.
На що пішли кошти:
- підвищення надбавок та доплат медпрацівникам – 4,2 млрд грн;
- будівництво та ремонт приймальних відділень – 1,7 млрд грн;
- забезпечення лабораторій та закупівлі засобів індивідуального захисту – 0,8 млрд грн;
- закупівлю обладнання для приймальних відділень опорних лікарень – 0,5 млрд грн;
- на закупівлю апаратів ШВЛ – 42 млн грн;
- місцевим бюджетам на забезпечення лікарень киснем – 571 млн грн.
На заходи в сфері соціального захисту використали 9,4 млрд грн, більша частина з яких відійшла Фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття, 1,7 млрд грн – Фонду соціального страхування.
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На заходи в сфері стимулювання економіки виділили 20,8 млрд грн, з передбачених 32,4 млрд грн. Кошти зокрема пішли на будівництво реконструкцію, ремонт та утримання доріг загального користування.
А от на забезпечення правопорядку використали майже всі кошти – 2,5 млрд грн з 2,7 млрд.
Допомога бізнесу
24 листопада президент Володимир Зеленський анонсував заходи з підтримки бізнесу, який постраждав на тлі пандемії та карантину.
Фінансування українського бізнесу на час карантину буде відбуватися за рахунок Фонду з боротьби з Covid-19.
Підприємці та наймані працівники, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин, отримають 8 тис. грн.