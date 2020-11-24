Prozorro почне визначати критерії доброчесності в електронному форматі

З 3 грудня система Prozorro визначатиме всі вимоги до бізнесу та замовників в закупівлях в електронний формат, які можуть стати причиною для відмови в участі у торгах.

Першими перейдуть в електронний формат критерії доброчесності. Критеріями доброчесності визначатиметься, чи не порушував учасник торгів вимог законодавства, зокрема антикорупційного, чи не має він податкової заборгованості.

– Усі критерії щодо доброчесності постачальника виводитимуться у вигляді електронних полів у системі Prozorro, які замовник публікує для постачальника, а той надає необхідні документи та довідки, – зазначили в Prozorro.

Раніше критерії щодо предмету закупівлі та кваліфікації постачальників замовники прописували в одному документі, який потім завантажували у систему.

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За даними Prozorro, це призводило до того, що потенційним учасникам потрібно було відкривати кожен тендер окремо й уважно продивлятися усі умови, аби не забути про якийсь папірець або вимогу. Так підвищувалася ймовірність помилки учасника при наданні документів та зменшувалася конкуренція.

За словами генерального директора Василя Задворного, із втіленням електронних критеріїв, ймовірність того, що учасники пропустять важливу інформацію про тендер, зводиться до мінімуму.

Надалі в електронний формат будуть переведені й інші критерії, за якими відбуваються публічні закупівлі. Зокрема, це кваліфікаційні критерії (чи має постачальник необхідну кваліфікацію для поставки того чи іншого товару або надання послуги) та критерії до предмету закупівлі (наскільки товар, роботи або послуги, що пропонує постачальник, відповідають вимогам замовника).

Prozorro

З листопада 2020 року Prozorro ввів систему електронного документообігу. Органи влади та підприємства можуть надсилати документи в режимі онлайн.

Щоб надіслати електронні документи, потрібно зареєструватися у системі, створити угоду та додати необхідні матеріали. Підписати їх також можна у режимі онлайн.

Джерело: Prozorro