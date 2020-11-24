Сесія міськради Львова відкрилась без мера – реакція Андрія Садового

Без електронної системи для голосування, крісел у залі та представників духовенства – 24 листопада частина депутатів Львівської міськради, зокрема від Євросолідарності, Варти та Свободи, вирішили провести перше засідання нового скликання. Фракції Самопоміч та Голосу відмовилися.

Не було і мера Львова Андрія Садового, бо він не встиг вступити на посаду після переобрання у другому турі, який відбувся 22 листопада. ЦВК ще не оголосила результати голосування. Садовий вважає це спробою узурпації влади.

Проте у такому стані міськрада може діяти кілька тижнів. Цим трьом фракціям, які мають 34 голоси, вдалося зібрати сесію, бо мають більшість. Депутати склали присягу та проголосували за створення лічильної комісії, яка обере тимчасову президію міськради.

Садовий відмовився підписувати рішення сесії – до прояснення питання з його повноваженнями.

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– З сьогоднішнього дня ситуація з повноваженнями незрозуміла, тому що сесія фактично припиняє повноваження чинного міського голови. Наші юристи вивчають ситуацію, чекаю роз’яснень, – сказав він на брифінгу.

Він також розкритикував ЦВК, яка, на його думку, могла ще 23 листопада встановити результати виборів мера Львова.

19 листопада Львівська міська ТВК ухвалила постанову про проведення першої сесії міськради у четвер, 3 грудня. Проте у день другого туру з виборів мера, 22 листопада, змінила дату проведення сесії на вівторок, 24 листопада.

У другому турі виборів мера Львова переміг Андрій Садовий. Чинний міський голова набрав 62,8% голосів виборців, а його суперник – депутат від фракції Європейська солідарність Олег Синютка – 37,2%.

Про це свідчать дані екзит-полу, проведеного Liberty Report на замовлення студії Савіка Шустера.

Джерело: Львівська міскрада