Що таке локдаун: які обмеження передбачає

У зв’язку з негативною динамікою епідемії коронавірусу, в Україні запровадили карантин вихідного дня. Однак в разі погіршення ситуації можуть запровадити локдаун. Це жорстка форма карантину, що обмежує пересування людей і передбачає заборону на роботу підприємств некритичної інфраструктури.

Що таке локдаун

Локдаун – це жорстка форма карантину, за якої є обмеженим пересування людей як всередині країни, так і за її межами. Працювати залишаються тільки важливі структури – продуктові магазини, аптеки, підприємства безперервного циклу, АЗС, органи влади та правопорядку.

Читайте: Потрібен локдаун: чому в Україні не можуть контролювати ситуацію з Covid-19

Також передбачається закриття кордонів країни, можливе запровадження комендантської години, зупинка транспортного сполучення та метрополітену.

Локдаун в Україні

В Україні уже запроваджували локдаун з березня до травня. Тоді передбачалось, що за цей час система МОЗ підготується до можливого напливу пацієнтів з Covid-19.

В Україні були закриті торгові центри, парки та культурні заклади. Також не працювали маленькі магазини, кіоски та ринки. Було зупинене міжобласне сполучення, залізниця та авіаційні перевезення.

У громадський транспорт в містах пускали тільки за наявності перепустки, було закрите метро. Працювало тільки таксі.

Чи можливий повторний локдаун в Україні

Локдаун в Україні може бути оголошений після того, як добовий приріст нових випадків коронавірусу сягне 25-30 тис., заявив в ефірі ток-шоу Свобода слова на телеканалі ICTV глава МОЗ Максим Степанов.

За його словами, головною умовою введення жорсткого карантину (локдауну) в Україні є колапс медичної системи, коли лікарні для хворих на коронавірус будуть заповнені на 100%.

Локдаун повертається у Європу

Навесні всі країни Європи, крім Швеції та Білорусі, запроваджували повний локдаун. Був зупинений транспорт, закриті непродовольчі магазини, ТРЦ та інше. Також були перекриті кордони.

З середини осені у Європі повернулись до часткового локдауну терміном від 14 до 30 днів такі країни:

Франція;

Німеччина;

Греція;

Бельгія;

Португалія;

Австрія;

Велика Британія;

Італія;

Іспанія;

Польща.

У деяких країнах заборонена робота закладів харчування вночі, запроваджена комендантська година. У громадських місцях заборонили збиратися компаніями понад 10 осіб.

У Іспанії локдаун оголосили цілі регіони. В’їзд та виїзд з них неможливий без поважної причини.

До грудня не працюватимуть фітнес-клуби, басейни, косметичні та масажні студії, тату-салони. Готелям заборонили приймати туристів. Школярів та студентів у багатьох із цих країн перевели на дистанційне навчання.

Локдаун на Новий рік та Різдво

У ВООЗ виступають за збереження локдауну на Різдво, але припускають, що такі жорсткі обмеження на свята можуть спровокувати протести.

За введення жорсткого карантину на Новий рік та Різдво в Україні висловився і позаштатний радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов.

На його думку, достатньо запровадити три-чотири тижні локдауну саме на різдвяні свята.

Не проти такої ідеї й міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, можна ввести двотижневий локдаун та відмовитися на Різдво і Новий рік від масових заходів і зустріти свята в режимі онлайн.

Локдаун – слово 2020 року

Британський словник англійської мови Collins English Dictionary назвав локдаун головним словом 2020 року.

Це режим ізоляції, що запроваджувався у низці країн через пандемію коронавірусу.

У списку претендентів були інші слова та вирази, пов’язані з пандемією – коронавірус, дистанціювання та самоізоляція.