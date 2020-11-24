24 листопада коронавірус підтвердили ще у 12 287 людей, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 647 976. Зокрема, захворіли 533 дитини та 570 медпрацівників.

Повністю подолали хворобу і одужали 299 358 пацієнтів, за добу їхня кількість збільшилась ще на 8 298 людей.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 11 263 хворих, за добу підтвердили 188 нових летальних випадків.

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Найбільшу кількість підтверджених випадків зафіксували у Києві (1 422), Київській (1 089), Дніпропетровській (952), Одеській (865) та Запорізькій (800) областях.

Поширення коронавірусу в регіонах:

Київ – 61 640 випадків;

Вінницька область – 15 658 випадків;

Волинська область – 22 221 випадок;

Дніпропетровська область – 30 606 випадків;

Донецька область – 20 498 випадків;

Житомирська область – 27 157 випадків;

Закарпатська область – 21 903 випадки;

Запорізька область – 25 242 випадки;

Івано-Франківська область – 32 826 випадків;

Київська область – 32 301 випадок;

Кіровоградська область – 4 455 випадків;

Луганська область – 5 719 випадків;

Львівська область – 42 050 випадків;

Миколаївська область – 15 745 випадків;

Одеська область – 38 766 випадків;

Полтавська область – 19 143 випадки;

Рівненська область – 28 461 випадок;

Сумська область – 23 896 випадків;

Тернопільська область – 26 051 випадок;

Харківська область – 51 992 випадки;

Херсонська область – 8 869 випадків;

Хмельницька область – 26 624 випадки;

Черкаська область – 19 038 випадків;

Чернівецька область – 31 710 випадків;

Чернігівська область – 15 405 випадків.

Для порівняння, минулої доби кількість хворих на Covid-19 дещо зменшилася. 23 листопада коронавірус в Україні підтвердили у 10 945 людей. Загальна кількість інфікованих становила 635 689 хворих.

Від Covid-19 23 листопада померли 124 людини, одужали за добу 4 143 хворих.

Найбільше випадків виявили у Києві (1 212), Дніпропетровській (1 093), Київській (870), Житомирській (812) та Запорізькій (642) областях.