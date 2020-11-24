PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Ситуація з поширенням Covid-19 в Україні залишається складною – за добу 12 287 випадків

24 листопада коронавірус підтвердили ще у 12 287 людей, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 647 976. Зокрема, захворіли 533 дитини та 570 медпрацівників.

Повністю подолали хворобу і одужали 299 358 пацієнтів, за добу їхня кількість збільшилась ще на 8 298 людей.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 11 263 хворих, за добу підтвердили 188 нових летальних випадків.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-19

Найбільшу кількість підтверджених випадків зафіксували у Києві (1 422), Київській (1 089), Дніпропетровській (952), Одеській (865) та Запорізькій (800) областях.

Поширення коронавірусу в регіонах:

  • Київ – 61 640 випадків;
  • Вінницька область – 15 658 випадків;
  • Волинська область – 22 221 випадок;
  • Дніпропетровська область – 30 606 випадків;
  • Донецька область – 20 498 випадків;
  • Житомирська область – 27 157 випадків;
  • Закарпатська область – 21 903 випадки;
  • Запорізька область – 25 242 випадки;
  • Івано-Франківська область – 32 826 випадків;
  • Київська область – 32 301 випадок;
  • Кіровоградська область – 4 455 випадків;
  • Луганська область – 5 719 випадків;
  • Львівська область – 42 050 випадків;
  • Миколаївська область – 15 745 випадків;
  • Одеська область – 38 766 випадків;
  • Полтавська область – 19 143 випадки;
  • Рівненська область – 28 461 випадок;
  • Сумська область – 23 896 випадків;
  • Тернопільська область – 26 051 випадок;
  • Харківська область – 51 992 випадки;
  • Херсонська область – 8 869 випадків;
  • Хмельницька область – 26 624 випадки;
  • Черкаська область – 19 038 випадків;
  • Чернівецька область – 31 710 випадків;
  • Чернігівська область – 15 405 випадків.

коронавірус в україні 24 листопада

Для порівняння, минулої доби кількість хворих на Covid-19 дещо зменшилася. 23 листопада коронавірус в Україні підтвердили у 10 945 людей. Загальна кількість інфікованих становила 635 689 хворих.

Від Covid-19 23 листопада померли 124 людини, одужали за добу 4 143 хворих.

Найбільше випадків виявили у Києві (1 212), Дніпропетровській (1 093), Київській (870), Житомирській (812) та Запорізькій (642) областях.

Фото: Dreamstime

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору