24 листопада коронавірус підтвердили ще у 12 287 людей, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 647 976. Зокрема, захворіли 533 дитини та 570 медпрацівників.
Повністю подолали хворобу і одужали 299 358 пацієнтів, за добу їхня кількість збільшилась ще на 8 298 людей.
Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 11 263 хворих, за добу підтвердили 188 нових летальних випадків.
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Найбільшу кількість підтверджених випадків зафіксували у Києві (1 422), Київській (1 089), Дніпропетровській (952), Одеській (865) та Запорізькій (800) областях.
Поширення коронавірусу в регіонах:
- Київ – 61 640 випадків;
- Вінницька область – 15 658 випадків;
- Волинська область – 22 221 випадок;
- Дніпропетровська область – 30 606 випадків;
- Донецька область – 20 498 випадків;
- Житомирська область – 27 157 випадків;
- Закарпатська область – 21 903 випадки;
- Запорізька область – 25 242 випадки;
- Івано-Франківська область – 32 826 випадків;
- Київська область – 32 301 випадок;
- Кіровоградська область – 4 455 випадків;
- Луганська область – 5 719 випадків;
- Львівська область – 42 050 випадків;
- Миколаївська область – 15 745 випадків;
- Одеська область – 38 766 випадків;
- Полтавська область – 19 143 випадки;
- Рівненська область – 28 461 випадок;
- Сумська область – 23 896 випадків;
- Тернопільська область – 26 051 випадок;
- Харківська область – 51 992 випадки;
- Херсонська область – 8 869 випадків;
- Хмельницька область – 26 624 випадки;
- Черкаська область – 19 038 випадків;
- Чернівецька область – 31 710 випадків;
- Чернігівська область – 15 405 випадків.
Для порівняння, минулої доби кількість хворих на Covid-19 дещо зменшилася. 23 листопада коронавірус в Україні підтвердили у 10 945 людей. Загальна кількість інфікованих становила 635 689 хворих.
Від Covid-19 23 листопада померли 124 людини, одужали за добу 4 143 хворих.
Найбільше випадків виявили у Києві (1 212), Дніпропетровській (1 093), Київській (870), Житомирській (812) та Запорізькій (642) областях.